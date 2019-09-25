Зеленский назвал человека, который может на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. По словам главы Украины, единственный, кто пользуется таким влиянием на него, - это его шестилетний сын.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему шесть лет", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос телеканала "Россия".

Трамп также отрицает, что пытался договориться с Киевом о начале расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, главного конкурента американского лидера на предстоящих выборах.

Ранее в СМИ попала информация, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении Байдена и его сына, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.

Тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось).

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок.

В связи с этим в конгрессе США была инициирована процедура импичмента. "Никто не может быть выше закона", - заявила спикер нижней палаты Конгресса Ненси Пелоси.

Чтобы положить конец скандалу, Трамп дал добро на публикацию полной стенограммы его разговора с Зеленским.