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Звезды "Парка Юрского периода" вернутся в "Мире Юрского периода 3"

Новости
    25.09.2019, 17:40
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Мир Юрского периода 3" вернет к жизни не только доисторических рептилий, но и вновь соберет оригинальный актерский состав "Парка Юрского периода". Информация подтверждена официальным аккаунтом франшизы в Instagram.

"Они возвращаются", - констатирует подпись под кадром из культового фильма Стивена Спилберга, на котором присутствует троица главных его героев, сыгранных Джеффом Голдблюмом, Сэмом Нилом и Лорой Дерн.

Джефф Голдблюм, надо отметить, вернулся раньше прочих - еще в "Мире Юрского периода 2". Правда, там его присутствие ограничилось пламенной, но не особенно значимой для сюжета речью в защиту погибавших на проклятом острове динозавров.

Как мы помним, большая часть островной популяции ящеров таки сгинула. Но некоторых спасли и вывезли на материк для дальнейшей перепродажи ушлым богачам. К счастью, злодейским планам не суждено было воплотиться, и сердобольная девочка-клон выпустила зверюшек на волю резвиться.

Последствия совершенного из лучших побуждений, но крайне недальновидного поступка мы уже мельком смогли понаблюдать в недавно опубликованной короткометражке "Битва при Биг-Рок". А в полной красе кровавый - насколько позволит возрастной рейтинг - разгул хищных тварей, бесчинствующих по всему земному шару, мы узреем в "Мире Юрского периода 3".

Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, исполнившие главные роли в "Мире Юрского периода" и "Мире Юрского периода 2", кстати, также никуда не денутся.

Международный релиз заключительной части трилогии за авторством Колина Треворроу намечен на 11 июня 2021 года.

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