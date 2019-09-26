Что будет с долларом из-за угрозы импичмента Трампа

Вероятность того, что процесс закончится реальным отрешением Трампа от должности президента, оценивается как крайне малая, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Более того, позиции главного оппонента Трампа в будущей президентской гонке, Джо Байдена, по его оценке, могут пострадать от расследования в рамках импичмента в большей мере, нежели позиции текущего главы Белого дома.

В результате в перспективе ближайших недель рынок весьма быстро может разочароваться в "серьезности" обвинений Трампа, что поспособствует нормализации политических рисков и восстановлению рыночных аппетитов, допускает Покатович. Если события пойдут по этому сценарию, то можно ожидать возвращения американских рынков к умеренному росту, а также движения нефтяных цен в диапазон 63-66 долларов за баррель, говорит аналитик.

Тем не менее Покатович не ожидает, что рублю удастся стать активным бенефициаром возможного возвращения оптимизма в настроениях рынка. По его мнению, у российской валюты, вероятно, будет преобладать сезонная склонность к сдержанному ослаблению как в ближайшие дни, так и на протяжении всей осени. До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8-64,6 рубля за доллар, прогнозирует он.

Против рубля может сыграть и предположение, что конца года отток капитала может вырасти из-за увеличенного объема погашений внешнего долга, в соответствии с оценками Банка России, а спрос на рисковые активы вряд ли будет устойчиво высоким на фоне растущих опасений замедления экономического роста в Китае, еврозоне и США, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".