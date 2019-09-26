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Рубрика: Экономика

Что будет с долларом из-за угрозы импичмента Трампа

Текст: Роман Маркелов
В среду усилилось давление на аппетит инвесторов к покупке рисковых активов, что отразилось в снижении как котировок американского фондового рынка, так и нефтяных котировок. Поводом для этих движений стали комментарии представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Вероятность того, что процесс закончится реальным отрешением Трампа от должности президента, оценивается как крайне малая, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Более того, позиции главного оппонента Трампа в будущей президентской гонке, Джо Байдена, по его оценке, могут пострадать от расследования в рамках импичмента в большей мере, нежели позиции текущего главы Белого дома.

Фото: iStock
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В результате в перспективе ближайших недель рынок весьма быстро может разочароваться в "серьезности" обвинений Трампа, что поспособствует нормализации политических рисков и восстановлению рыночных аппетитов, допускает Покатович. Если события пойдут по этому сценарию, то можно ожидать возвращения американских рынков к умеренному росту, а также движения нефтяных цен в диапазон 63-66 долларов за баррель, говорит аналитик.

Фото: Pixabay
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Тем не менее Покатович не ожидает, что рублю удастся стать активным бенефициаром возможного возвращения оптимизма в настроениях рынка. По его мнению, у российской валюты, вероятно, будет преобладать сезонная склонность к сдержанному ослаблению как в ближайшие дни, так и на протяжении всей осени. До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8-64,6 рубля за доллар, прогнозирует он.

Против рубля может сыграть и предположение, что конца года отток капитала может вырасти из-за увеличенного объема погашений внешнего долга, в соответствии с оценками Банка России, а спрос на рисковые активы вряд ли будет устойчиво высоким на фоне растущих опасений замедления экономического роста в Китае, еврозоне и США, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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