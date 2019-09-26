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26.09.2019 16:05
Рубрика: Легковые авто

Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В Китае стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE. В нём с поправкой на грядущий рестайлинг без труда узнаётся бюджетный Kwid, продающийся в Индии и являющийся одним из самых доступных предложений на рынке. Под стать этой философии инженеры подобрали силовую установку. И получилась новая модель, отвечающая современным тенденциям и с вполне привлекательным ценником.

Мощность электромотора составляет 45 л.с., пиковый момент - 125 Нм. В Renault-Nissan полагают, что этого достаточно для автомобиля на каждый день. И да, выше 105 км/ч на Renault City K-ZE не разгонишься.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Ёмкость аккумулятора - 26,8 кВт*ч. В соответствии с циклом NEDC этого должно хватить на 250-270 км. Сколько же удастся проехать в реальности, пока неизвестно. Зарядка длится около четырёх часов. И можно сказать отдельное спасибо тяговой батарее за "съеденный" клиренс, который у электрохэтча составляет 151 мм, то есть минус 29 мм. Объём багажного отделения остался таким же, как у донорской модели - 300 литров.

В базовую комплектацию City K-ZE входят две подушки безопасности и антиблокировочная система.

Цена на новинку с учётом государственных субсидий составляет 8 700 долларов (примерно 560 тысяч рублей), что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.

Пока модель будет эксклюзивом для китайского рынка: производство налажено на территории этой страны, а экспорт определённо увеличит цену.

Фото: Пресс-служба Renault.
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#Renault