Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение

Антиоксиданты, чудодейственные биодобавки, уколы красоты - что только ни применяют люди в поисках долгой молодости. Однако специалисты воспринимают старение как комплексный процесс, подход к которому также должен быть всеобъемлющим.

Кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев рассказал "Вечерней Москве", что процессы старения начинаются, на самом деле, в подростковом возрасте. Видимые изменения наступают гораздо позже - около 30 лет. Важно не только правильно питаться, но и грамотно отдыхать.

- Скажу банальную вещь: свое тело надо любить. Оно дано вам природой, это уникальное образование, ухаживать за ним нужно, как за любимой машиной, вовремя убирать неполадки, иначе все пойдет вразнос, - пояснил Валерий Мамаев.

По его словам, нужно обязательно заставлять работать все функции тела. "Если вы занимаетесь умственной деятельностью - активно работает и самоисцеляется мозг. Также, и когда мы спим, организм восстанавливается. Все должно быть в меру, организм загнать очень легко, и когда человек стремится к какому-то рекорду, часто за этим следуют неприятные последствия", - уверен специалист.

Видимые возрастные изменения у женщин начинаются раньше, чем у мужчин. Однако представители сильного пола стареют быстрее, и к 50 годам зачастую мужчины выглядят гораздо хуже сверстниц, болеют и умирают раньше. "Дело в том, что в человеческом теле есть два начала: одно - постоянное изменение и совершенствование, другое - сохранение базовых ценностей, которые уже получены. Женщины реализуют в себе сохранение, мужчины - совершенствование. Так что не нужно удивляться, что женщина начала стареть раньше, - мужчина ее догонит, и все усреднится", - рассказал Валерий Мамаев.