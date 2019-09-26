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Яндекс.Переводчик обзавелся режимом диалога

Текст:   Владимир Болотин
26.09.2019,  
11:32
Удобно, когда собеседник тебя понимает, даже если вы разговариваете на разных языках. Теперь наладить контакт стало проще - в Яндекс.Переводчике появился режим диалога.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он поможет на лету переводить реплики и озвучивать их собеседнику. Чтобы начать разговор, достаточно выбрать языки для общения, а затем - по очереди произносить фразы, нажимая на флаги языков для перевода.

Яндекс.Переводчик не только озвучивает перевод, но и показывает текст на экране - если собеседник не расслышит фразу (можно нажать на кнопу повтора озвучки), он сможет прочитать ее. Диалог будет сохранен в историю.

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Приложение распознает и синтезирует речь с помощью технологии SpeechKit, для перевода используются нейронные сети. В Android-приложении доступно 50 языков европейских и азиатских языков, а версии для iOS - больше 20 языков.

Кроме того, переводчик умеет переводить текст на фотографиях, поддерживает голосовой ввод и может работать без подключения к интернету.

Напомним, накануне Яндекс представил функцию голосового ввода в почтовом клиенте, также основанную на технологии SpeechKit.

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