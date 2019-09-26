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26.09.2019 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Priora с миллионным пробегом: она существует

Текст: Евгений Костин
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости

Сообщество лада.онлайн опубликовало отзыв об универсале Lada Priora, пробег которой перевалил за один миллион километров - столько намотали всего за три года. Двигатель пережил две "капиталки", а вот коробка передач в ремонте не нуждается и поныне.

Автомобиль 2012 года выпуска эксплуатировался довольно активно: владелец проезжал на нём порядка тысяч километров в день по маршруту Ясный-Оренбург и обратно. В целях экономии на бензине было установлено ГБО, и газ своё дело сделал - за всё время форсунки пришлось чистить пять раз.

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Первый раз капитальный ремонт двигателя был произведён на 550 тысячах километров пробега, второй - на миллионе. Сообщается, что в обоих случаях менялась поршневая группа, которую ставили от ВАЗ-2110.

Также была заменена электронная педаль газа, два раза менян стартер и остальные элементы, рассчитанные на менее короткий срок эксплуатации: стойки, тормозные колодки, фильтры. Предусмотрительность владельца, который установил защитную сетку на решётку радиатора, спасла от замены радиатора.

Кузов целый, в ДТП автомобиль не попадал. Из "косяков" отмечают только подмятые пороги.

Производство семейства модели Priora, в которое входили седан, универсал, трёх- и пятидверные хэтчбеки, осуществлялось с 2007 по 2018 годы. Производственными площадками были тольяттинский АвтоВАЗ и завод "Чеченавто" в Аргуне.

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