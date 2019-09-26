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Рубрика: Спорт

"Локомотив", "Краснодар" и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

Текст: Максим Домчев
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ. Главными потерями стали "Локомотив" и "Краснодар".
"Нижний Новгород" (в серой форме) оказался сильнее "Краснодара". Фото: Григорий Соколов / РИА Новости "Нижний Новгород" (в серой форме) оказался сильнее "Краснодара". Фото: Григорий Соколов / РИА Новости
"Нижний Новгород" (в серой форме) оказался сильнее "Краснодара". Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

До антирекорда 2009 года представители высшего дивизиона российского футбола не дотянули. Тогда стадия 1/16 финала стала непреодолимой сразу для 12 (!) клубов.

Фото: Стрингер / РИА Новости
ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России впервые за четыре сезона

"Локомотив", крайне недовольный календарем и отказом РФС перенести кубковый матч, выставил на встречу с "Балтикой" не основной состав. И это в итоге привело к поражению. Основное время матча и дополнительное победителя не выявили - 1:1, а в серии пенальти успех оказался на стороне "Балтики".

"Краснодар" продолжил серию поражений, уступив в гостях "Нижнему Новгороду" - 0:1. С мечтой об одном из трофеев краснодарцы распрощались.

В Ярославле "Шинник" встречался с "Сочи" и тут тоже не обошлось без серии пенальти, в которой представитель РПЛ уступил.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
"Спартак" обыграл "КамАЗ" в Кубке России

"Факел" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" - 1:2. Эта встреча надолго запомнится группе болельщиков воронежского клуба, которых по непонятным причинам прямо на трибунах поливали водой из пожарной машины. Температура воздуха при этом составляла около пяти градусов.

"Химки" разгромили "Рубин" - 3:0. Тренерский штаб казанского клуба уже задумался об отставке. "Черноморец" дома уступил "Уралу" - 0:2, а "Оренбург" в дополнительное время нанес поражение "Чертаново" - 1:0.

Продолжит борьбу за Кубок России и московское "Торпедо", которое переиграло "Крылья Советов" - 2:0. Ранее свои матчи проиграли еще два представителя РПЛ - "Динамо" и "Тамбов".

В 1/8 финала 30 и 31 октября встречаются:

"Балтика" - "Торпедо",

"Оренбург" - "Химки",

"Нижний Новгород" - "Шинник",

"Арсенал" - "Урал",

ЦСКА - "Уфа",

"Спартак" - "Ростов",

"Зенит" - "Томь",

"Ахмат" - "Луч".

Хозяева полей определятся в ходе жеребьевки.

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