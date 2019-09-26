В мире
26.09.2019 11:48
Текст: Юрий Сизов

Минск: ЦИК аккредитовал наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов

Фото: Александр Мазуркевич/РИА Новости Фото: Александр Мазуркевич/РИА Новости
Фото: Александр Мазуркевич/РИА Новости

Деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса в парламент страны и во внутренние дела Беларуси, заявил руководитель Штаба миссии наблюдателей Виктор Гуминский. По его словам, которые приводит 26 сентября БЕЛТА, ЦИК уже аккредитовал 60 представителей от стран Содружества.

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Наблюдатели, уточнил он, "на выборах депутатов Палаты представителей осуществляют мониторинг кампании уже с 4 сентября, и формирование миссии продолжается. Всего же в состав миссии войдут около 400 делегатов, представляющих государства СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ", - рассказал Виктор Гуминский.

Оценки миссии, по его словам, базируются исключительно на основании собственного наблюдения, а также официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями. Координирует работу наблюдателей от СНГ Штаб миссии, разместившийся в здании Исполнительного комитета СНГ.

В ближайшее время, информирует агентство, представители миссии выедут во все шесть областей РБ для наблюдения за формированием участковых избирательных комиссий, а также регистрацией кандидатов в депутаты. "Мы планируем тесно взаимодействовать с миссиями других международных организаций. Министерство иностранных дел направило приглашения практически всем международным организациям: БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПА ОБСЕ, ПАСЕ. Есть уже первые отклики на принятие участия отдельных организаций, но пока конкретными данными мы не располагаем", - подчеркнул Гуминский, добавив, что свои выводы миссия изложит на пресс-конференции на следующий день после голосования.

Как уже информировал "Союз", выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября.

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