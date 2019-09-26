Минск: ЦИК аккредитовал наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов

Деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса в парламент страны и во внутренние дела Беларуси, заявил руководитель Штаба миссии наблюдателей Виктор Гуминский. По его словам, которые приводит 26 сентября БЕЛТА, ЦИК уже аккредитовал 60 представителей от стран Содружества.

Наблюдатели, уточнил он, "на выборах депутатов Палаты представителей осуществляют мониторинг кампании уже с 4 сентября, и формирование миссии продолжается. Всего же в состав миссии войдут около 400 делегатов, представляющих государства СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ", - рассказал Виктор Гуминский.

Оценки миссии, по его словам, базируются исключительно на основании собственного наблюдения, а также официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями. Координирует работу наблюдателей от СНГ Штаб миссии, разместившийся в здании Исполнительного комитета СНГ.

В ближайшее время, информирует агентство, представители миссии выедут во все шесть областей РБ для наблюдения за формированием участковых избирательных комиссий, а также регистрацией кандидатов в депутаты. "Мы планируем тесно взаимодействовать с миссиями других международных организаций. Министерство иностранных дел направило приглашения практически всем международным организациям: БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПА ОБСЕ, ПАСЕ. Есть уже первые отклики на принятие участия отдельных организаций, но пока конкретными данными мы не располагаем", - подчеркнул Гуминский, добавив, что свои выводы миссия изложит на пресс-конференции на следующий день после голосования.

Как уже информировал "Союз", выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября.