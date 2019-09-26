Москва считает новые санкции США неприемлемыми

В Москве раскритиковали новые ограничительные меры США против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.

Рестрикции были введены американским минфином из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии, передает издание The Wall Street Journal. По некоторым данным, указанные плавсредства, организация и люди участвовали в доставке топлива для нужд российских Вооруженных сил в САР.

В "черных списках", в частности, оказались Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. Их активы на территории США будут заморожены. Кроме того, под рестрикции попали суда "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077