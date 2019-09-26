Лимит выплат по авариям, оформленным без участия сотрудников ГИБДД, вырастет до максимального по ОСАГО с 1 октября. То есть, пострадавший сможет рассчитывать на компенсацию не до 100 тысяч рублей, как сейчас, а до 400 тысяч. До сих пор такая привилегия была только у тех, кто попал в аварию в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Правда, при некоторых условиях.

Но обо всем по порядку. Итак, с 1 октября вступает в силу та часть закона об ОСАГО, которая расширяет выплаты по так называемому Европротоколу, то есть оформлению ДТП без Госавтоинспекции, до максимально возможных по ОСАГО во всех регионах России. Как пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, и этом нет пострадавших, не причинен ущерб третьим лицам, оформить ее можно без вызова ГИБДД. При этом максимальная выплата - 400 тысяч рублей - будет возможна для всех аварий, в каком бы регионе таковые не произошли.

Однако, для этого необходимо соблюсти еще пару условий. Авария должна быть оформлена либо с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена на машине, либо с помощью специального приложения для смартфонов. И в том, и в другом случае данные о ДТП поступят в информационную систему ОСАГО в некорректируемом виде.

Если авария оформлена только на бумаге, то есть путем заполнения извещения о ДТП, то рассчитывать можно только на выплату до 100 тысяч рублей. Для получения выплаты более этой суммы требуется еще одно условие: оба участника аварии согласны в обстоятельствах ДТП. Если оба утверждают, что ехали на зеленый свет, то даже при оформлении аварии с помощью приложения можно рассчитывать на выплату только в пределах 100 тысяч рублей. Если у участников есть возражения, и при этом нет ни устройств ГЛОНАСС, ни мобильных приложений, то лучше вызвать сотрудника ГИБДД.

Тем не менее, большинство аварий подпадают под условия оформления по Европротоколу. А при расширении лимита выплат такой способ оформления ДТП станет еще более популярным. Это позволит убрать с дорог пробки из-за мелких аварий, когда буквально две машины притерлись, но перегораживают движение в ожидание приезда сотрудников ГИБДД.

Если учесть, что средняя выплата по ОСАГО составляет около 67 тысяч рублей, то столь значительное повышение лимита сделает Европротокол еще более привлекательным. И есть вероятность, что еще больше ДТП будет оформляться без вызова ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году ее сотрудниками оформлено 1,9 миллиона аварий, что на 17,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом по Европротоколу было оформлено 624,1 тысяч аварий, что на 4,1 процента больше, чем годом ранее.

Однако пока Европротокол должен оформляться на бумаге, то есть заполнением извещения о ДТП. Без такой бумажки на выплату можно не рассчитывать. Но это продлится не долго. Предполагается, что уже с 1 ноября появится возможность оформлять аварию по Европротоколу в электронном виде через мобильное приложение. Такой вариант в качестве эксперимента будет запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Воспользоваться этим приложением смогут только те, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Именно такая регистрация будет служить подтверждением подписи. Примечательно, что заполнять извещение будет лишь один из участников на своем смартфоне. От второго участника потребуется только подписать это извещение.

Сделать это можно двумя способами. Первый - со смартфона того участника, который оформлял извещение, войти в свой аккаунт на Госуслугах, чем удостоверить свою личность, и нажать кнопку "Подписать". Понятно, что такой способ вызывает некоторые опасения. Вдруг, случайно на чужом смартфоне сохранятся ваши данные и ваш способ доступа к Госуслугам?

Второй вариант, представляется более безопасным. Необходимо дождаться, когда вам на электронную почту придет это извещение - оно будет отправлено сразу после его подписания первым участником на тот адрес, который был указан вами при регистрации своего аккаунта. После получения извещения уже со своего устройства - будь то смартфон, планшет или компьютер - необходимо нажать на кнопку "согласен". Таким образом, все необходимые формальности будут соблюдены.

Как пояснил Евгений Уфимцев, оформить извещение в электронном виде можно будет только в том случае, если у водителей нет разногласий по обстоятельствам аварии. В противном случае придется воспользоваться обычным бумажным вариантом или вызовом на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции.

Пока предполагается, что это приложение будет называться "Помощник ОСАГО". Но возможно, к тому моменту, когда оно будет выложено для скачивания - название изменится. В любом случае, для того чтобы оно заработало, требуется еще один нормативный акт. Это будет либо постановление правительства, либо распоряжение, либо вообще указание Центробанка. Но без такого документа эксперимент не начнется.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"