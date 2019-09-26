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Рубрика: В мире

Пентагон опроверг слова Трампа о замораживании помощи Киеву из-за коррупции

Текст: Максим Макарычев
Американскому изданию The National Public Radio (NPR) стало известно о том, что в письме, направленном в четыре комитета конгресса в мае этого года, заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Руд сообщил законодателям, что "правительство Украины приняло существенные меры для проведения оборонных институциональных реформ в целях снижения коррупции и повышения ответственности".
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

По мнению аналитиков издания, этот документ опровергает слова Трампа о том, что помощь Украине была заморожена из-за коррупции. Напомним, что в июле, за неделю до нашумевшего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп дал понять, что приостановил военную помощь Киеву на сумму около 400 миллионов долларов из-за того, Киев демонстрирует недостаточные усилия по борьбе с коррупцией.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Владимир Зеленский раскрыл главный секрет коррупции на Украине

Эта помощь была заблокирована Белым домом до 11 сентября, однако в итоге была разморожена и должна быть проведена до 30 сентября, до окончания финансового года в Соединенных Штатах.

В среду на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций, Трамп повторил свои ранее высказанные опасения по поводу коррупции как причины для удержания 391 миллиона долларов в виде помощи Украине в сфере безопасности. "Мы хотим, чтобы эта страна была честной, - сказал Трамп об Украине. - Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, почему вы даете деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?".

Трамп отрицает попытки оказать давление на Зеленского, чтобы тот проводил такую борьбу с коррупцией, которая бы позволила Вашингтону оказать военную помощь Украине. "Предполагать, что во время телефонного разговора президент Соединенных Штатов угрожал отказать Украине в помощи, если они не будут выполнять его политические поручения, просто смешно", - заявил один из главных политических соратников Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Другой причиной, которой Трамп обосновывает блокирование помощи Украине, является его убеждение в том, что европейские союзники не вносят достаточного вклада в помощь Киеву. "Европа и другие страны должны внести свой вклад в развитие Украины, - заявил он журналистам в ООН во вторник. - А они этого не делают. Только Соединенные Штаты (делают это). Мы вкладываем большую часть денег".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Между тем восемь европейских посольств в Вашингтоне, с которыми NPR связалось в среду, не сообщили о каких-либо попытках администрации Трампа летом увеличить свой вклад в поддержку Украины. "Никаких усилий не было, - сказал высокопоставленный сотрудник посольства Германии, пожелавший остаться неназванным. - Эта тема вообще не поднималась на наших последних встречах".

Европейские дипломаты подчеркнули, что они вносят гораздо больший вклад в помощь Украине, чем утверждает Трамп. "Наша двусторонняя помощь Украине в размере 1,4 миллиарда долларов находится почти на уровне США", - сказал представитель посольства Германии. С 2014 года США выделили почти 1,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, а Европейский Союз предоставил около 15 миллиардов долларов, в основном в виде кредитов.

Как отмечают аналитики, комитеты палаты представителей, которые начинают рассматривать вопрос импичмента президенту, практически наверняка будут выяснять причины, из-за которых Трамп удерживает помощь Украине, в то время как он добивался от Зеленского возобновления расследования деятельности Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, его потенциального конкурента-демократа на президентских выборах в 2020 году.

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