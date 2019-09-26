Песков назвал публикацию разговора Трампа с Зеленским делом США и Украины

Опубликованная стенограмма телефонных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского - внутреннее дело Вашингтона и Киева, считают в Кремле. Но такое в дипломатической практике встречается редко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что не будет комментировать эту тему: "Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности, эта публикация".

"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе", - сказал представитель Кремля.