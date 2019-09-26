Песков: Путин и Мадуро не говорили про кредиты и транши

На вчерашних переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле речь шла в том числе о военно-техническом сотрудничестве, а вот о кредитах лидеры не говорили. Об этом сообщили в Кремле.

"Военно-техническое сотрудничество продолжается, - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества". "Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались", - подтвердил он.

А вот на вопрос о финансовой поддержке Венесуэле пресс-секретарь российского президента ответил так: "Россия оказывает различную, в различных вариантах, помощь Венесуэле, консультативное взаимодействие в самых разных областях. И это сотрудничество будет продолжаться".

На вопрос, говорили ли лидеры о предоставлении новых кредитов или траншей, Песков ответил отрицательно.

Комментируя призыв президента Владимира Путина к диалогу с оппозицией, представитель Кремля сказал: "Президент Венесуэлы неоднократно говорил о возможности и необходимости такого диалога, поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется. И, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции". "Но главное - это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран", - заключил он.