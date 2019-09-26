Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

Во Фримонте, штат Калифорния, полицейский Джесси Хартман за рулём патрульной Tesla Model S преследовал преступника, который беспощадно давил на газ, развивая порой 200 км/ч. Понимая, что конец погони ещё не близок, Хартман сообщил по рации: "Заряда батареи осталось на 10 километров, я вынужден остановить погоню. Мне нужно подзарядиться, чтобы вернуться в город".

Преступник, видя, что ситуация на шоссе складывается для него не лучшим образом - слишком большой поток автомобилей, свернул на обочину и помчался по ней. В полиции посчитали продолжение погони опасной для участников дорожного движения и прекратили преследование. Позже автомобиль был найден брошенным у придорожных кустов. Водителя пока так и не нашли.

В департаменте полиции Фримонта сообщили, что аккумулятор патрульного электрокара перед выездом на смену должен быть заряжен хотя бы наполовину. Вероятно, коллеги Хартмана, дежурившие накануне, забыли поставить Tesla Model S на зарядку. Женева Боскес, пресс-секретарь департамента, заявила, что автомобиль в данном случае совершенно не при чём, ведь такое могло случиться и с обычной машиной, если её забыть заправить. Обычно заряда аккумулятора с запасом хватает на 11-часовую смену.

В полиции Фримонта несёт службу седан Model S, на покупку которого департамент потратил чуть больше 61 тысячи долларов, плюс 4,5 тысячи потребовалось отдать за доработку модели. Как пишет Mercury News, даже подержанный электрокар от Tesla стоит на 20 тысяч долларов дороже, чем новый Ford Explorer. Об этом сообщается также в отчётах департамента. Покупка седана является частью эксперимента местных властей, в ходе которого будут подсчитаны затраты на обслуживание, электроэнергию, выявлены плюсы и минусы этой машины в качестве патрульной.