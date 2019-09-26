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26.09.2019 17:35
Рубрика: Власть

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Эти переговоры не стояли в официально распространенном среди журналистов дневном плане главы российского внешнеполитического ведомства.
Фото: Александр Щербак / РИА Новости Фото: Александр Щербак / РИА Новости
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Однако, если судить по официальному сообщению российского МИД, встреча все же не была спонтанной. Непосредственное участие в ее организации приняла Швейцария, которая представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Фото: РИА Новости.
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Согласно разосланному пресс-релизу, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и актуальным вопросам двусторонней повестки.

Добавлю, что ранее Лавров высказывался за возобновление полетов из России в Грузию, так что фон состоявшейся на полях Генассамблеи встречи был позитивным.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Правительство МИД Международные организации ООН Отношения России и Грузии
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