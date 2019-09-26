Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Эти переговоры не стояли в официально распространенном среди журналистов дневном плане главы российского внешнеполитического ведомства.

Однако, если судить по официальному сообщению российского МИД, встреча все же не была спонтанной. Непосредственное участие в ее организации приняла Швейцария, которая представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Согласно разосланному пресс-релизу, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и актуальным вопросам двусторонней повестки.

Добавлю, что ранее Лавров высказывался за возобновление полетов из России в Грузию, так что фон состоявшейся на полях Генассамблеи встречи был позитивным.