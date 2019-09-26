Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что можно было бы возобновить авиасообщение с Грузией.

"Я бы эти полеты вернул", - заявил министр в интервью газете "Коммерсант". По его мнению, такое решение было бы правильным, поскольку большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокационной выходки против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу восьмого июля. Такое решение было принято после серьезных политических разногласий.

Напомним, 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Многие жители Грузии очень плохо отзывались о россиянах. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямых перелетов между странами.

Между тем, по данным аналитического обзора Нацбанка Грузии, туристические доходы этой страны существенно снизились из-за оттока россиян. В августе они оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в том же месяце 2018 года. В июле потери составили 57,8 миллиона долларов (13,3 процента).