Путин выслушал доклад о мерах в случае новых санкций

О предложениях по укреплению обороноспособности в рамках импортозамещения, которые можно будет реализовать в случае новых санкций со стороны Запада, шла речь на встрече президента с вице-премьером Юрием Борисовым. Также обсуждались новые шаги по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

"Юрий Иванович, у нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах. Как идет эта работа?" - поинтересовался глава государства.

"Владимир Владимирович, в целом идет неплохо", - ответил Борисов. В 2018 году объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс, составил 20,8 процента.

Вице-премьер доложил дополнительные предложения во исполнение поручений о том, чтобы мероприятия национальных проектов стали бы катализатором для диверсификации. Он рассчитывает, что они могут дать определенный результат. И уже предварительно обсудил эти идеи с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Речь также зашла о реализации программ импортозамещения. С 2014 года, после введения санкций, украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять России отдельные комплектующие и материалы. "Мы реализуем по вашему поручению эту программу. Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет", - заверил вице-премьер.

"Более того, я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - сообщил Борисов.

Анонсируя эту встречу на брифинге для журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства продолжит заниматься вопросами, звучавшими на заседании комиссии по ВПК в Ижевске.

Напомним, что на заседании комиссии Путин, в частности, поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования. Темпы диверсификации он счел недостаточными и призвал активнее использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов. "Деньги колоссальные выделяются по очень многим направлениям. Предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы. Но, чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения соответствующие - соответствующие интересам самых разных отраслей", - указал президент.