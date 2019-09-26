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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

II сезон "Международной детской филармонии будущего" откроется концертом

Текст: Мария Воронова
28 сентября в Большом зале театра Людмилы Рюминой состоится концерт "Дети за мир!", участие в котором примут музыканты от 7 до 17 лет. Слушатели познакомятся с юными талантами, которые уже успели покорить судей международных конкурсов своим мастерством. Уже совсем скоро имена, заявленные в разнообразной программе концертов "Международной детской филармонии будущего", зазвучат в больших концертных залах.
Скрипач Грант Башмет исполнит "Лето" - один из четырех концертов из цикла Вивальди "Времена года". Фото: Предоставлено Международной детской филармонией будущего Скрипач Грант Башмет исполнит "Лето" - один из четырех концертов из цикла Вивальди "Времена года". Фото: Предоставлено Международной детской филармонией будущего
Скрипач Грант Башмет исполнит "Лето" - один из четырех концертов из цикла Вивальди "Времена года". Фото: Предоставлено Международной детской филармонией будущего

Флейтистка Екатерина Найденова исполнит Концерт для флейты и оркестра ля-минор Вивальди под аккомпанемент квартета камерного ансамбля "Солисты Москвы". Одна из самых юных участниц проекта, 8-летняя саксофонистка Маша Головченко покорит слушателей композицией в стиле новое танго "Либертанго" композитора Астора Пьяццоллы.

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Со сцены Большого зала фольклорного центра прозвучит также один из Этюдов Ференца Листа по каприсам Никколо Паганини "Охота" в исполнении литовской пианистки Марии Калениченко.

Скрипач Грант Башмет сыграет "Лето" - один из четырех концертов из цикла Вивальди "Времена года", а партию клавесина исполнит известная пианистка Ксения Башмет. Гости вечера смогут услышать и арфу, а именно - композицию Деборы Хенсон-Конант "Барочное фламенко", которую для концерта подготовила Диана Седова. В программе также выступления стипендиата фонда Владимира Спивакова, трубача Ильяса Невретдинова и ксилофониста Арсения Брюховецкого. Кроме того, зрители познакомятся с новым эстрадным дуэтом "Облака", в который вошли вокалисты Ника Усова и Федор Якубов.

Стать участником "Международной детской филармонии будущего" могут не только талантливые исполнители, но и композиторы. На концерте "Дети за мир!" впервые исполнят произведение юной Альбины Кудояровой, победительницы Третьего международного музыкального конкурса Feurich, а также песню Butterflies - современную обработку музыкальной темы Брамса.

В этот вечер в празднике примут участие и гости "Международной детской филармонии будущего": грузинский ансамбль песни и танца "Сихарули", юные артисты циркового искусства "Дети Олимпа", ансамбль танца народов мира "Солнцецвет", струнный ансамбль "Шапоринские звездочки", фортепианный дуэт Ева и Диана Мелконян и бас Григорий Карпушев.

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К слову, проект "Международная детская филармония будущего" стартовал в начале 2019 года и уже привлек к себе внимание. В первом сезоне состоялось три концерта в столице, а в планах на будущий год - ежемесячные выступления талантливых артистов, а также несколько гастрольных поездок.

Благодаря проекту юные солисты получают возможность оттачивать свое мастерство на профессиональных площадках, а слушатели - чуть ближе знакомиться с разнообразием классической музыки, русским фольклором и музыкальным искусством других стран.

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