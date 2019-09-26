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26.09.2019 23:41
Рубрика: Дороги

Семь раз отмерят

На самых аварийных трассах поставили новые камеры
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 217 (7975)
На федеральных трассах "Урал", "Крым" и "Холмогоры" в Московской области появились семь новых камер, фиксирующих среднюю скорость на аварийно опасных участках.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Теперь количество камер, замеряющих среднюю скорость, на трассах Подмосковья достигло 17, рассказал глава регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. Как уже писала "РГ", самописцы специально перенастраивают, чтобы у водителей не было соблазна гнать и тормозить только перед камерой. Аппаратный комплекс оценивает, как водитель проезжает 2-7-километровый участок. Если средняя скорость окажется выше разрешенной на 20 и более км/ч, нарушителю пришлют штраф - от 500 до 5000 руб. в зависимости от того, на сколько тот превысил.

Фото: iStock
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Основная цель при этом не сбор штрафов, а снижение аварийности, отмечает подмосковный минтранс. Камеры решили перенастроить на самых аварийных трассах. Участки выбирались в зависимости от разрешенной скорости, от количества пешеходных переходов и светофоров. "Наша цель - уменьшить количество серьезных ДТП вдвое", - заявил Гержик. Судя по статистике областной ГИБДД, цель вполне реальная. По данным за первое полугодие 2019-го, аварий с погибшими и пострадавшими в регионе по сравнению с тем же периодом прошлого года стало меньше на 5,6 процента. А в сопоставлении с 2012-м наблюдается двукратное снижение. Детская смертность и травматизм на дорогах за это время сократилась на 71,4 процента. Перенастройка камер в режим средней скорости в Московской области будет продолжена. Минтранс региона рассчитывает, что до конца года количество таких самописцев достигнет сотни.