Подача тепла в жилые дома в Москве обеспечена в полном объеме

Работы по включению отопления в жилых домах и объектах социальной сферы Москвы полностью завершены, сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

По состоянию на полдень 26 сентября теплом обеспечены свыше 33 тысяч жилых зданий и почти восемь тысяч социальных объектов (в обоих случаях - 100% от общего количества), в том числе 3056 школ, 2410 детских садов, 1490 больниц и 870 поликлиник.

В то же время продолжаются работы по подключению торговых помещений, офисов и прочих зданий: в настоящее время из их числа подключено почти 19 тысяч или 64,8% от общего количества. Полностью все 70 тысяч строений обеспечат отоплением 27 сентября.

Отопительный сезон в Москве стартовал 20 сентября с подачи тепла в социальные объекты.