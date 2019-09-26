Раскопку ракетных шахт под Костромой проверит прокуратура

Прокуратура в Костромской области начала проверку по факту незаконных земляных работ в окрестностях заброшенных ракетных шахт, в которых были захоронены вышедшие из обращения советские деньги.

С жалобой на странные раскопки вокруг бывших шахт Костромской дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в надзорное ведомство обратились активисты Общероссийского народного фронта. По мнению активистов ОНФ, тайные раскопки нанесли вред окружающей среде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру области, жалоба от представителей ОНФ поступила в прокуратуру Судиславского района, начата прокурорская проверка изложенных в ней фактов. Проверка продлится 30 дней.

- Одна московская компания начала демонтаж шахты без разрешительных документов, после чего ей по решению суда в 2017 году работы запретили и обязали провести рекультивацию земель, но она не сделала этого до сих пор, - говорится в сообщении.

Широкое внимание общественности ситуация с заброшенными шахтами под Костромой привлекла после того, как грибники начали находить в костромских лесах следы "черных копателей" и охотников за металлом, а также разбросанные в беспорядке упаковки советских денег.

Как ранее сообщала "РГ", в стволы восьми взорванных костромских шахт в 1990-е годы было закачано по 60 тонн отработанной денежной массы.

По мнению экологов, в окрестностях шахт необходимо провести лабораторные исследования состояния почв и грунтовых вод, чтобы определить, не нанесло ли складирование денег и дальнейшие раскопки вреда природе.