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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда. Басманный суд не усмотрел признаков вменяемого ему уголовного преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Ульяну Солопову. Однако обвинения с него не сняты, поскольку это прерогатива следственных органов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"В настоящее время усматриваются признаки административного правонарушения и, соответственно, если он будет привлечен к такой ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено", - приводит агентство слова представителя суда.

Солопова также уточнила, что следствие может обжаловать решение судьи Басманного суда Артура Карпова в Мосгорсуде.

Миняйло арестовали после несогласованной властями акции 27 июля в центре столицы. Он был одним из двух фигурантов, которым предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках. При этом второго фигуранта - Сергея Фомина - ранее перевели из СИЗО под домашний арест.

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