В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку

Сотрудник ярославской исправительной колонии № 1 задержан по подозрению в получении взятки.

По информации регионального следственного управления СК РФ, в сентябре 24-летний оперуполномоченный оперативного отдела ИК № 1 УФСИН России за взятку скрыл факт нарушения одним из осужденных порядка отбывания наказания.

Из компетентных источников известно, что сумма взятки составила 500 тысяч рублей.

В отношении оперативника ФСИН возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия).

- Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и отдела собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ Кристина Гузовская.

В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, именно в ИК № 1 были сделаны скандальные видеозаписи издевательств над заключенными, обнародованные в прошлом году. Сейчас по делу о превышении должностных полномочий в качестве обвиняемых проходят 17 ярославских сотрудников ФСИН.