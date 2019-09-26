В Подмосковье поставили новые камеры на среднюю скорость

Камеры, фиксирующие среднюю скорость, установили еще на семи участках трасс в Московской области.

"Эти комплексы помогут снизить аварийность вдвое", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Напомним, отличие этих камер от уже привычных состоит в том, что они фиксируют среднюю скорость, с которой машина преодолела 2-3 километровый участок. Если водитель превысил хоть на 20 км/ч - прилетит штраф.

"Выбирая места для установки таких камер, мы учитываем аварийность на участках, количество переходов и светофоров", - заявил Гержик.

Сейчас камеры на среднюю скорость разместили на следующих дорогах: М-3 "Украина" с 81,5 по 84,3 км в г.о. Наро - Фоминске, М-5 "Урал" с 41,9 по 40,3 км в Раменском районе; М-8 "Холмогоры" с 19,1 по 16,9 км (г.о. Мытищи) и с 24,3 по 26,8 км и в обратном направлении с 26,8 по 24,3 км в г.о. Пушкино; М-2 "Крым" по двум направлениям: с 62 по 63,9 км и обратно в г.о. Чехове.

Ранее аналогичные самописцы установили в Раменском районе на автодороге М-5 "Урал" с 50,6 по 48,1 км, с 40,6 по 42,7 км, с 41,9 по 40,5 км; на трассе М-8 "Холмогоры" с 56,6 по 52,9 км (г.о. Пушкино) и с 52 по 56 км (Сергиево-Посадский г.о.); в г.о. Истре - на дороге М-9 "Балтия" с 91 по 81 км; в Волоколамске на дороге М-9 "Балтия" с 97,9 по 91 км.

Также комплексы начали определять среднюю скорость на трех участках трассы М-11 "Санкт - Петербург - Москва" с 24,6 по 29,2 км, с 29,2 по 33,6 км, с 34,9 по 32,6 км в г.о. Солнечногорске и на дороге А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" с 30,2 по 32,7 км в Ленинском округе.

Таким образом среднюю скорость уже фиксируют на 17 участках трасс региона.