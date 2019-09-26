Все объекты социальной сферы Москвы обеспечены теплом

Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Об это рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", - заявил Бирюков.

Чиновник подчеркнул, что пуск тепла - технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, однако в этом году, как и в предыдущем сезоне, городские службы справляются с этой задачей за три дня с опережением графика.

Во время пуска требуется включить в работу дополнительные источники тепла, насосно-перекачивающие станции, открыть запорную арматуру на магистральных трубопроводах и в тепловых пунктах, вести тепловую наладку как на центральных тепловых пунктах, так и на внутридомовых системах отопления зданий, чем занимаются управляющие компании и ТСЖ.

Напомним, отопительный сезон из-за погодных условий начался досрочно: на социальных объектах - 20 сентября, 23 сентября - в жилом и промышленном фонде.

Получить информацию о подаче тепла и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной горячей линии Общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29, либо по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. При желании можно оставить заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".