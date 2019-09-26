Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Прокуратура Пермского края организовала проверку в исправительной колонии №9 ГУФСИН России по Пермскому краю. Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки опрошены лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении, изучена служебная документация, а также видеозаписи. В результате факт неправомерных действий нашел свое подтверждение. В том числе было установлено, что заключенные, подозреваемые в насилии, использовали в момент совершения противоправных действий запрещенные на территории режимного учреждения смартфоны. С их помощью они снимали процесс издевательств.

По итогам проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю подготовлено представление. Помимо этого, прокуратура осуществляет надзор за проведением следственными органами процессуальной проверки, по итогам которой произошедшему инциденту будет дана уголовно-правовая оценка.

Как ранее писала "РГ", служебную проверку также проводят сотрудники ФСИН. В колонию выехали специалисты центрального аппарата ведомства. По данным источника, конфликт произошел из-за карточного долга.