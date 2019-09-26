В Нижнем Новгороде создали мобильное приложение для общения молодых мам

Любая женщина, ставшая мамой, знает, насколько падает в первые месяцы декрета уровень общения. Ребенок погружает ее в информационный вакуум, и не всегда такая оторванность от мира идет во благо настроению. В Нижнем Новгороде группа энтузиастов решила помочь молодым мамам наладить контакты с внешним миром, пройти эмоциональную адаптацию к новой жизни и создала мобильное приложение для их знакомств между собой. Один из авторов проекта Алексей Пережогин говорит, что идея пришла к нему, когда родился его собственный сын.

- Сейчас ребенку 2 года 3 месяца. Когда он появился на свет, я увидел, как меняется жизнь молодых мам, сужается круг общения. У них есть две опции - это прогулки и социальные сети. Но на прогулках многие стесняются знакомиться, а в соцсетях общение по интересам найти бывает сложно, - рассказывает Алексей Пережогин.

Основное ядро приложения составляют карточки, где мамы могут найти подруг со схожими интересами, которые проживают в географической близости от них. Поставленный "лайк" позволяет начать общение в приложении, а затем, если есть желание, встретиться погулять, пообщаться лично. Девиз проекта - "Забота о ребенке начинается с себя".

Алексей Пережогин говорит, что главной задачей было сделать приложение, где существовала бы "экологичная" атмосфера для молодых мам. Никаких онлайн-войн между сторонницами и противницами прививок, кормления по требованию или по режиму, а также утверждений "сама во всем виновата" там не будет.

Зато при желании выговориться - анонимно или нет - сможет любая женщина. В отличие от форумов и соцсетей, комментировать монолог никто не сможет: так разработчики хотят уберечь мамочек от нежелательных эмоций и "мамшейминга" (необоснованной критики, обвинений и замечаний в адрес родителей за их выбор в методах ухода за детьми и воспитания. - Прим. ред.).

В дальнейшем в приложении появится онлайн-консультация психотерапевта, а на карте можно будет увидеть других пользовательниц, гуляющих в данный момент неподалеку.

Сейчас приложение тестируется только в Нижнем Новгороде, но скачать его можно по всей России и за рубежом, пока только на платформе android.