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26.09.2019 14:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пассажирам загоревшегося в Барнауле самолета выплатят компенсации

Текст: Наталья Решетникова (Барнаул)

По 100 тысяч рублей выплатят пассажирам рейса ZF-2244, который 25 сентября совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. Компенсация будет выплачена в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального, сообщается на странице авиакомпании AZUR air в соцсети.

При этом в компании подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. "После приземления, во время руления, экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси и согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров", - говорится в сообщении.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
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В отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты согласно федеральному закону.

По данным компании, возгорание не подтвердилось. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета ведет расследование инцидента.

На борту находился 334 пассажир и 10 членов экипажа. Boeing 767-300 выполнял рейс из Камрани (Вьетнам).

Справка "РГ"

Пассажиры могут направить свои контактные данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) через форму обратной связи на сайте авиакомпании (раздел "Претензии"). В случае возникновения вопросов пассажиры могут обращаться в call-центр авиакомпании по телефону: 7-495 374-55-14.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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