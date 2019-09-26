СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула. Как сообщает ТАСС, это могли быть ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание самолета.

Жесткая посадка Boeing 767-300 произошла после задымления салона - при посадке у самолета, летевшего из вьетнамского курорта Камрань, загорелась шина задней стойки шасси. На борту в этот момент находились 334 пассажира и десять членов экипажа. Их эвакуировали через запасные выходы и надувные трапы.

При спуске многие получили повреждения - в большинстве случаев это ушибы и ссадины, однако зафиксированы два легких перелома и один случай перелома позвоночника - пассажир, получивший тяжелую травму, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

- Рассматриваются две версии причины инцидента с Boeing в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит 2 месяца, необходимо провести следствие в полном объеме, - сообщили информагентству в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Ране ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По информации следователей, за медицинской помощью обратились 56 человек.