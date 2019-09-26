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26.09.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле госпитализировали пассажира Boeing с переломом позвоночника

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Одному человеку потребовалась госпитализация после жесткой посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Как передает ТАСС со ссылкой на главу минздрава Алтайского края Дмитрия Попова, у пассажира диагностирован перелом позвоночника.

Фото: iStock
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Всего по данным чиновника за медпомощью обратились 49 человек, летевших рейсом из вьетнамского города Камрань. Основные жалобы были связаны с ссадинами, реакцией на стресс, повышенное артериальное давление и обострение хронических заболеваний. Однако в семи случаях потребовалась диагностика и стационарное обследование.

Помимо перелома позвоночника, было выявлено еще два перелома костей, но в целом в шести случаях степень повреждений оценивается как легкая. Уточняется, что на месте дежурили семь бригад скорой помощи.

Причиной жесткой посадки самолета, летевшего из Камрани в Барнаул, стало задымление после того, как загорелась шина задней стойки шасси. Это произошло вчера, в 17.21 по московскому времени. На борту находились 334 пассажира и десять членов экипажа. Все они были эвакуированы из самолета через запасные выходы по надувным трапам. К слову, особенностями их конструкции специалисты объясняют большое количество ссадин и других травм. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко, трапы широкие, а их покрытие довольно скользкое. Из-за данных конструктивных особенностей и получили ссадины и ушибы такое количество пассажиров.

Тем временем в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Следователи намерены установить все обстоятельства и причину случившегося.

Помимо прочего, инцидент стал причиной восьмичасовой задержки рейса из Барнаула в Камрань. Резервный борт поднялся в воздух лишь в 10.37 по местному времени, тогда как пассажиры должны были вылететь в 02.25 ночи.

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