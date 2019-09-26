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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс, задержанный из-за возгорания в Барнауле, вылетел во Вьетнам

Текст: Никита Зайков (Барнаул)
Пассажиры задержанного рейса из Барнаула во вьетнамский город Камрань вылетели сегодня в 10.37 по местному времени. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, на борту самолета находится 336 человек.
Фото: iStock
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- Барнаульская транспортная прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров задержанного из-за вчерашнего задымления рейса в Камрань. Вылет должен был состояться в 02.25 по местному времени. Резервное воздушное судно прибыло в аэропорт в 07.30. Все пассажиры поднялись на борт, никто от полета не отказался.

По словам Оксаны Горбуновой, в связи с задержкой пассажирам чартерного рейса КТК 2243 авиакомпании Azur Air предоставлялось горячее питание, прохладительные напитки. Кроме этого, 17 человек воспользовались услугами гостиницы.

Рейс во Вьетнам был отложен из-за вчерашнего ЧП в Барнаульском аэропорту. Самолет Boeing 767, летевший из Камрани, совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки шасси. На борту находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. Некоторые из них пострадали из-за давки, возникшей при эвакуации.

Фото: Антон Буценко / ТАСС
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Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, обошлось без серьезных травм, однако за медицинской и психологической помощью обратились 49 человек. По поручению главы региона была создана краевая комиссия по ЧП, в задачу которой входит оказание помощи пострадавшим и разбор причин инцидента. Кроме того, комиссия оказывала поддержку пассажирам, которые должны были еще вчера отправиться на вьетнамский курорт.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте начали проверку по факту жесткой посадки и задымления в алтайском аэропорте. По данным ведомства, при посадке загорелась шина задней стойки шасси. По результата проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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