До 56 увеличилось число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, ранее сообщалось о 49. Новые цифры озвучили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Уточняется, что это данные на сегодняшнее утро. Все пострадавшие были осмотрены медиками, одна пассажирка находится в больнице, пишет РИА Новости.

Напомним, жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего рейс по маршруту Камрань-Барнаул, произошла в среду вечером из-за возгорания стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа.