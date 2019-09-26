Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло вдвое

С 23 до 49 человек увеличилось число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле. При этом практически все они были отпущены из медучреждений после оказания необходимой помощи. В больнице остается только одна женщина. У нее подозревают ушиб почки.

"За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно", - передает ТАСС сообщение регионального центра медицины катастроф.

Напомним, жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего рейс по маршруту Камрань-Барнаул, произошла из-за возгорания стойки шасси. Задымление ликвидировали, а пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Всего на борту было 334 пассажира и 10 членов экипажа.