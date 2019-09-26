Пассажиры загоревшегося в Барнауле Boeing рассказали о ЧП

О возникшей панике и давке у надувных трапов Boeing 767-300, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, рассказали пассажиры самолета.

Само приземление, по словам очевидцев, не было травмоопасным. По предварительной информации, пассажиры травмировались из-за надувных трапов, по которым покидали самолет, передает РИА Новости. Эти данные подтвердил директор предприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

- Шасси на посадке три раза ударились, и мы пошли опять на взлет, - цитирует RT одну из пассажиров Евгению Антипову. - То есть мы сделали дополнительный круг, пошли на вторую посадку. В принципе, удачно приземлились, но нас не выпускали из самолета. Естественно, началась паника, давка, крики.

Сразу же после приземления, как заверяют очевидцы, люди чувствовали себя относительно спокойно, аплодировали пилотам и доставали багаж с полок. Когда началась эвакуация, те, кто сидел в хвосте и в передней части салона, достаточно быстро покинули борт. А вот пассажиры в середине салона начали двигаться к выходу, уже когда почувствовали дым.

- Поворачиваемся - ни хвоста, ни переда нет. И уже дым пошел, - вспоминает Светлана Маковицких. - Ну разве так можно? Нас лично никто не пригласил и не сказал идти к выходу. Мы сами. Эта толпа с детьми стала визжать, кричать, мама ребенка потеряла, давай прыгать.

В то же время муж Светланы Виктор отметил профессионализм стюардесс, которые сумели успокоить пассажиров и усадить их на места перед эвакуацией. Как раз в это время открылись запасные выходы.

- Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы, - рассказал другой пассажир Антон Булатов.

Напомним, самолет Boeing 767-300, летевший из вьетнамского города Камрань в Барнаул, совершил жесткую посадку в аэропорту прибытия. Причиной тому могли стать ошибка пилотирования или некачественное техобслуживание борта, которые привели к возгоранию одной из задних стоек шасси. Следователи возбудили уголовное дело и сообщают о 56 пострадавших в результате инцидента.