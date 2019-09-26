Администрация города Новокузнецка распорядилась снести 23 киоска, торгующих печатной продукцией. Основание - истекшие договоры аренды земельных участков. Власти считают, что нестационарные торговые объекты (НТО) размещены на них незаконно.

- Наши киоски, занимающие эти участки десятки лет, - наследники советской "Союзпечати", у которой было 250 объектов в Новокузнецке, Калтане и Осинниках, - отмечает генеральный директор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов. - В 2011-м, когда киоски перешли в собственность ООО "Новокузнецкое объединение "Союзпечать", их было уже меньше ста. И вот теперь городской сети грозит полное уничтожение.

Распоряжением главы Новокузнецка предприниматели обязаны освободить земельные участки до 19 октября 2019 года. Освободившиеся места, видимо, займут торговцы шаурмой, цветами, фруктами-овощами. С представителями этих видов торговой деятельности новокузнецкие печатники сегодня конкурируют на аукционах по предоставлению земли в аренду. Надо ли говорить, что силы (а точнее, обороты и прибыль) неравны?

- С 2016 года нам перестали продлевать договоры, хотя плату "за фактическое использование" участков чиновники получали исправно, не забывая об индексации арендной ставки, - продолжает Сергей Гаврилов. - Между тем во многих регионах и городах договоры печатникам продлили. Где-то без аукционов, где-то с ними, но главное, что в муниципальных схемах размещения НТО там ввели специализацию "Печать". То есть распространителям периодики предоставили возможность соревноваться друг с другом, а не с шаурмой.

В Новокузнецке же, в отличие от ряда других кузбасских муниципалитетов, действует иная схема, в которой печатной специализации не было и нет. Эта схема не изменилась и после недавнего официального обращения к мэру уполномоченного по защите прав предпринимателей Кемеровской области Елены Латышенко. Она напомнила, что, согласно федеральному и областному законодательствам, при утверждении схем НТО должна учитываться специализация торговли и норматив минимальной обеспеченности жителей площадью тех или иных НТО. Отсутствие же специализации в итоге может привести к невыполнению норматива.

И, надо сказать, Кузбасс "печатный" норматив не выполняет. В рейтинге субъектов РФ по обеспеченности киосками прессы, обнародованном минкомсвязи, регион занимает 36-е место из 85. На каждые 8 413 жителей здесь приходится один печатный киоск (по нормативу - один на 7 000). Понятно, что ситуация в Новокузнецке самая тяжелая. Город игнорирует не только федеральный и областной законы, но и приказ минкомсвязи, где говорится о льготных ставках на аренду киосков прессы: для городов с населением от ста тысяч до одного миллиона человек - не выше двадцати рублей за "квадрат".

Кузбасский бизнес-омбудсмен обратилась в администрацию Новокузнецка с просьбой - рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальную схему размещения НТО 8 августа. А 2 сентября вышло распоряжение мэра о демонтаже киосков. За прошедшее лето распространители прессы встречались с главой города дважды. И каждый раз слышали: "Не волнуйтесь, на ваши места никто не встанет, просто нужно узаконить все через торги". Но на первом же аукционе по двенадцати участкам цена земли взлетела с 25 тысяч рублей до миллиона в год. И на следующих торгах поднялась до полумиллиона. А эти суммы неподъемны для печатников - по сути, субъектов социального предпринимательства, которых нужно поддерживать.

Так, владелица второй новокузнецкой сети печатных киосков "Мир прессы" Наталья Чурсина, мать двоих несовершеннолетних детей, несколько лет пыталась вести этот доставшийся ей от бывшего мужа бизнес самостоятельно.

- Мне говорят: "Все новости теперь в телефоне, газета твоя никому не нужна", а я убеждена: даже если один человек (хотя у нас клиентов в десятки раз больше) читает бумажные издания, они имеют право на жизнь, - говорит Наталья. - Потому я приняла решение брать в каждый киоск областную газету и "Российскую газету - Неделя", веду для пенсионеров подписку на городскую газету "Кузнецкий рабочий". Себе в убыток. Три года работала на предоплате, ни разу ни одного платежа в бюджет не пропустила. А в этом году пришлось сократить офисных работников. Машина сломалась - загружаю товар и еду по точкам, сама выгружаю, сама по ночам делаю заказы. Киоскерам зарплату стала задерживать. А тут еще бесконечные суды с уплатой госпошлины, расходы на юристов... В общем, ушла в минус, потеряв киоски в самых бойких местах. И, чтобы не увеличивать долги, стала закрывать остальные (всего - больше сорока). Фактически я уже прекратила деятельность.

Пока Наталья обивала пороги властных структур, глава Новокузнецка размышлял о "виниловых пластинках" и "контенте": "Мы выставляем землю на аукцион, предприниматели, участвуя в состязательном конкурсе, берут ее в аренду. Этот закон - для всех. Я не могу выделить печатников среди прочих. Но можно продавать все эти издания в администрациях - города и районов, больницах, управлениях соцзащиты, библиотеках... Только там нужно будет согласовывать контент. На самом деле все не так безнадежно. Хотя все читать газеты не будут. Так же, как не все слушают виниловые пластинки".

- В том, что наша сеть востребована, мы убеждаемся каждый день. Люди ходят к нам годами, вы не представляете, сколько писем мы получаем, - говорит Сергей Гаврилов. - Конечно, сейчас работаем и с супермаркетами, но с объема, поставляемого ретейлу, нам не выжить. Доставка по городу после сокращения количества объектов станет нерентабельной. И тогда почти двести киоскеров - на улицу, а предприятие - в банкротство. Но мы очень надеемся, что процесс бездумного истребления розничной системы распространения газет и журналов, как и разрушения информационной безопасности страны, все-таки удастся остановить.

Печатники написали письмо губернатору области Сергею Цивилеву, а на днях приняли участие во встрече главы региона с предпринимателями.

- Действительно, проблема размещения НТО существует, и она носит системный характер, - признала начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина. - В связи с большим количеством жалоб и обращений (а они поступали не только из Новокузнецка, но и из Белово, Кемерова) мы вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей добились внесения изменений в областное законодательство. Так что вся нормативная база уже есть. Вопрос в другом: как ее применяют на уровне муниципальных образований.

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса губернатор распорядился в ближайшее время провести круглый стол по проблемам размещения НТО, чтобы получить обратную связь от всех территорий. До этого мероприятия массовый снос киосков в Новокузнецке обещано остановить. .

А как у соседей?

В Омске, где принято решение убрать киоски с прессой с центральных улиц (там установят теплые остановочные павильоны, и уже известно, что аренда торговых мест в них заметно подорожает), издатели обратились к губернатору и мэру. С 2018 года количество киосков, торгующих прессой, в Омске уже сократилось почти вдвое, а окончательное вытеснение на окраины, считают эксперты, эту деятельность просто убьет.

Между тем в других сибирских регионах распространители уже прошли стадию обращений к властям и борются за свой бизнес в судах - увы, пока безуспешно. Так, в декабре прошлого года администрация Иркутска объявила аукцион на сорок мест, занятых ларьками с прессой. Компании по распространению периодики обратились в региональный УФАС. Антимонопольная служба поддержала предпринимателей и аннулировала результаты аукциона. Тем не менее в марте 2019-го четыре предприятия по продаже прессы получили уведомления о сносе почти сорока газетных киосков. Причем, по словам представителей компаний, под снос определили объекты в самых бойких местах.

Подготовили Светлана Сибина, Екатерина Дементьева