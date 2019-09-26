Минкавказа предложило создать контролера за производством минералки

Контроль за производством природной минеральной воды и компаниями-производителями нужно передать в ведение одного уполномоченного органа. Об этом заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Считаю важным зафиксировать в итоговом документе необходимость создания или определения уполномоченного органа государственной власти, который сможет аккумулировать информацию по всей цепочке жизненного цикла воды - от добычи из конкретного источника до ее реализации", - сообщил министр, слова которого цитирует "Интерфакс". Чеботарев уточнил, что не призывает к введению монополии на рынке минеральных вод.

По его словам, сейчас законодательство позволяет любому производителю минеральной воды получить свидетельство о наименовании места происхождения товара и документы для выпуска продукции под известным брендом даже при наличии договора с недропользователем на поставку только одного кубометра природной минеральной воды.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Целями эксперимента назывались тестирование технологий по информированию о составе жидкости, выяснение полноты и достаточности механизмов маркировки, оценка эффективности и результативности информационной системы. При этом в Минпромторге заявляли, что эксперимент по маркировке не повлияет на цену на минеральную воду.