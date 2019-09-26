Американский вертолет снес опору линии электропередачи в Германии

Ein US-#Kampfhubschrauber hat an der #A7 in #Mittelfranken eine Hochspannungsleitung gekappt. Die Autobahn musste deshalb stundenlang gesperrt bleiben, mittlerweile ist sie wieder freigegeben. Anwohner fordern nach dem Unfall Konsequenzen.https://t.co/EZmj9hhrhJ — BR24 (@BR24) September 25, 2019

Американский ударный вертолет AH64 Apache врезался в линию электропередачи в районе Ансбах немецкой федеральной земле Баварии. От сильнейшего удара упала опора, еще одна была повреждена.

Об инциденте сообщил портал Br.de. Сильного сбоя не было, но поставщик электроэнергии отметил кратковременное падение напряжения в сети в 110 вольт в Западной и Центральной Франконии.

Экипаж вертолета не пострадал. Летчики приземлились на близлежащем лугу. Полиция выясняет причины ЧП.