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26.09.2019,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Американский вертолет снес опору линии электропередачи в Германии

Американский ударный вертолет AH64 Apache врезался в линию электропередачи в районе Ансбах немецкой федеральной земле Баварии. От сильнейшего удара упала опора, еще одна была повреждена.

Фото: Jyotirmoy895 / wikimedia.org
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Об инциденте сообщил портал Br.de. Сильного сбоя не было, но поставщик электроэнергии отметил кратковременное падение напряжения в сети в 110 вольт в Западной и Центральной Франконии.

Экипаж вертолета не пострадал. Летчики приземлились на близлежащем лугу. Полиция выясняет причины ЧП.

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