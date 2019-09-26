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26.09.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обыски в подпольных медцентрах Петербурга закончились уголовным делом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в связи с деятельностью сети псевдомедицинских центров, где с граждан вымогали деньги за лечение от несуществующих болезней. Помимо признаков мошенничества, следователи усмотрели здесь также организацию преступного сообщества, сообщает пресс-служба ведомства.

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По Петербургу давно ходили слухи, что в городе существуют медицинские организации, которые упорно заманивают граждан на бесплатные медицинские процедуры и потом выманивают сотни тысяч рублей на лечение.

На днях пострадавшие от деятельности таких организаций рассказали о своей беде руководителю СК России Александру Бастрыкину в ходе приема. Информация о деятельности медцентров была незамедлительно передана для проверки. Первые же результаты показали, что следователи не зря заинтересовались данными структурами.

В частности, выяснилось, что фирмы "АнгелМед", "Роял Клиник", центр "Верба" и центр "Ювента" медицинскими учреждениями не являлись. И хотя работники этих центров убеждали пациентов, что те больны и нуждаются в немедленном и дорогом лечении, соответствующих компетенций у них не было, ведь с пациентами говорили не врачи, а просто люди, надевшие белые халаты.

Пока в уголовном деле выявлено 12 эпизодов. Общая сумма, которую обманом выманили у пациентов составляет полтора миллиона рублей. Цифры могут измениться. Следователи ищут других граждан, которые получили "лечение" в псевдомедицинских центрах.

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