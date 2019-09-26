Петербургскую публику ждет исторический концерт: 27 сентября в Большом зале филармонии впервые в России со своими коллективами выступает сэр Джон Элиот Гардинер.

Это один из тех выдающихся музыкантов, чьими усилиями в сегодняшнем концертном репертуаре наряду с сочинениями классицизма и романтизма оживает музыка, не звучавшая несколько столетий и получившая название "аутентичной".

Аутентисты стремятся к воссозданию "подлинного" звучания старинной музыки, используя для этого исторические инструменты, изучая манускрипты, посвященные особенностям нотации, техники, обстоятельствам исполнения опусов.

- Я интересовался аутентичным исполнительством с самого раннего возраста, так как музыка и история были очень тесно переплетены в моем воспитании, - рассказал "РГ" Гардинер. - Я, например, продолжал изучать историю в Кембриджском университете, где дирижировал "Вечерней" Монтеверди 1610 года, будучи студентом. С тех пор исторический контекст создания музыки всегда был для меня захватывающим занятием. Воссоздать звуковой мир любого композитора, которого мы интерпретируем, - это не просто задача музыкальной археологии; это вопрос объединения истории с исследованием музыкального контекста.

Воссоздать звуковой мир композитора - это не просто музыкальная археология, а вопрос объединения с историей

В программу, которую Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике, вошли духовные сочинения композиторов XVII-XVIII веков. Особым значением в этом ряду обладает имя Клаудио Монтеверди: с исполнения его "Вечерни Пресвятой Девы Марии" в 1964 году началась дирижерская карьера Гардинера, имя композитора носит и основанный Гардинером хор.

Гардинер основал еще и ансамбль English Baroque Soloists, и Революционно-романтический оркестр, исполняющий музыку XIX века. Две премии Grammy, несколько премий Gramophone, более 250 альбомов - все это Гардинер. Его книга "Музыка в Небесном Граде: портрет Иоганна Себастьяна Баха" вышла этой весной на русском языке.

Чем объясняется сегодня интерес к старинной музыке? Гардинер уверяет: "голодом" по искусству прошедших эпох.

- Быть может, эта ностальгия по изучению музыки и культуры прошлого может пролить свет на настоящее? - размышляет он. - Я думаю, что это особенно верно в отношении трех произведений: Монтеверди, Месса на четыре голоса; Кариссими, "Иевфай"; Пёрселл, антем "Hear my prayer", которые мы выбрали для исполнения в России.

Кроме того, в концерте также прозвучат антем (это род духовной кантаты) "Jehova, quam multi sunt hostes" и "Stabat Mater" Скарлатти.