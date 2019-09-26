Новости

При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 20:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ностальгия по настоящему

В Санкт-Петербурге пройдет концерт выдающегося дирижера Джона Элиота Гардинера
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Петербургскую публику ждет исторический концерт: 27 сентября в Большом зале филармонии впервые в России со своими коллективами выступает сэр Джон Элиот Гардинер.
Джон Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике духовные сочинения композиторов XVII-XVIII веков. Фото: Предоставлено пресс-службой филармонии Джон Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике духовные сочинения композиторов XVII-XVIII веков. Фото: Предоставлено пресс-службой филармонии
Джон Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике духовные сочинения композиторов XVII-XVIII веков. Фото: Предоставлено пресс-службой филармонии

Это один из тех выдающихся музыкантов, чьими усилиями в сегодняшнем концертном репертуаре наряду с сочинениями классицизма и романтизма оживает музыка, не звучавшая несколько столетий и получившая название "аутентичной".

Фото: РИА Новости
Пласидо Доминго не споет в США

Аутентисты стремятся к воссозданию "подлинного" звучания старинной музыки, используя для этого исторические инструменты, изучая манускрипты, посвященные особенностям нотации, техники, обстоятельствам исполнения опусов.

- Я интересовался аутентичным исполнительством с самого раннего возраста, так как музыка и история были очень тесно переплетены в моем воспитании, - рассказал "РГ" Гардинер. - Я, например, продолжал изучать историю в Кембриджском университете, где дирижировал "Вечерней" Монтеверди 1610 года, будучи студентом. С тех пор исторический контекст создания музыки всегда был для меня захватывающим занятием. Воссоздать звуковой мир любого композитора, которого мы интерпретируем, - это не просто задача музыкальной археологии; это вопрос объединения истории с исследованием музыкального контекста.

Воссоздать звуковой мир композитора - это не просто музыкальная археология, а вопрос объединения с историей

В программу, которую Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике, вошли духовные сочинения композиторов XVII-XVIII веков. Особым значением в этом ряду обладает имя Клаудио Монтеверди: с исполнения его "Вечерни Пресвятой Девы Марии" в 1964 году началась дирижерская карьера Гардинера, имя композитора носит и основанный Гардинером хор.

Гардинер основал еще и ансамбль English Baroque Soloists, и Революционно-романтический оркестр, исполняющий музыку XIX века. Две премии Grammy, несколько премий Gramophone, более 250 альбомов - все это Гардинер. Его книга "Музыка в Небесном Граде: портрет Иоганна Себастьяна Баха" вышла этой весной на русском языке.

Фото: Предоставлено Международной детской филармонией будущего
II сезон "Международной детской филармонии будущего" откроется концертом

Чем объясняется сегодня интерес к старинной музыке? Гардинер уверяет: "голодом" по искусству прошедших эпох.

- Быть может, эта ностальгия по изучению музыки и культуры прошлого может пролить свет на настоящее? - размышляет он. - Я думаю, что это особенно верно в отношении трех произведений: Монтеверди, Месса на четыре голоса; Кариссими, "Иевфай"; Пёрселл, антем "Hear my prayer", которые мы выбрали для исполнения в России.

Кроме того, в концерте также прозвучат антем (это род духовной кантаты) "Jehova, quam multi sunt hostes" и "Stabat Mater" Скарлатти.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту