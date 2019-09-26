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26.09.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: REUTERS/ Stephen Lam Фото: REUTERS/ Stephen Lam
Фото: REUTERS/ Stephen Lam

Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым". Он написал по-русски "Язык хорошо подвешен", но не высказал конкретного желания стать участником этого мероприятия.

Фото: Татьяна Барыбина
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Как ранее уже писала "РГ", приглашение Илона Маска было сделано нестандартным способом. В американском штате Калифорния, городе Хоторн, где находится штаб-квартира компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск, появились билборды, приглашающие бизнесмена приехать на форум в Краснодар.

Баннеры расположены непосредственно рядом с офисом SpaceX с расчетом на то, что их увидит сам Илон Маск. На билбордах есть его фото, надпись, ставшая интернет-мемом "Как тебе такое?", а также ракета Falcon, разработкой которой занимается SpaceX. На билбордах также изображен QR-код, ведущий на сайт, специально созданный для этой акции. На этом портале опубликован видеоролик, где на английском языке звучит песня-приглашение для Илона Маска с просьбой принять участие в форуме.

Основатель SpaceX ответил на пост пользователя Katya Pavlushchenko и написал по-русски: "Язык хорошо подвешен".

Немного позже другой пользователь, Eva Fox, написала: "Ха-ха. Все-таки это привлекло твое внимание", на что Илон Маск ответил: "Правда". Однако на дальнейшие предложения и уговоры встретиться с организаторами краснодарского форума Илон Маск никак не отреагировал.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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