Власти Ялты окончательно вернули городу Советскую площадь

Властям Ялты удалось добиться окончательного возвращения земельных участков на Советской площади в собственность муниципалитета. Это стало понятно после решения, вынесенного 21-м Арбитражным Апелляционным судом.

Решение суда первой инстанции о судьбе земельного участка площадью 3875 квадратных метров было принято еще в конце апреля. А теперь, после вступления этого вердикта в законную силу, договор о передаче земли на 49 лет в аренду фирме "Скай Плаза" окончательно расторгнут, и в этом споре поставлена окончательная точка.

- Город окончательно вернул последний из трех участков территории центральной части города, - подчеркнул начальник юридического департамента администрации Ялты Виктор Васильченко. - А в июле текущего года апелляционная инстанция оставила в силе решения Арбитражного суда Крыма о расторжении договоров аренды земельных участков площадью 423 и 9545 квадратных метров. На первом из них располагался практически заброшенный общественный туалет за зданием кинотеатра "Сатурн", а на втором - практически вся территория вокруг здания Дома торговли - от улицы Тренева до фонтана на площади Советской, в том числе под возведенными здесь торговыми павильонами и пристройками и автопарковкой.

Как сообщила пресс-служба администрации Ялты, всего за 2019 год в муниципальную казну Ялты возвращено около 30 крупных земельных участков и объектов недвижимости. И это позволяет местным властям приступить к формированию новой современной городской среды.

- Возвращение городу Советской площади имеет для курортной столицы особое и даже историческое значение, - считает глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - С 2004 года эта территория находилась в аренде у коммерческой структуры, и муниципалитет не мог заниматься благоустройством центра Ялты и наведением здесь порядка. Но теперь у нас развязаны руки, и мы можем проектировать обустройство главной площади курортного города по самым современным требованиям урбанистики и градостроительства. У нас в планах сделать ее открытой, с новым фонтаном из гранита.

Прилегающую территорию замостят плиткой из природного материала, и она станет единым пространством в общем стиле с городской центральной набережной. А все объекты в районе площади, не имеющие правоустанавливающих документов или незаконно установленные, демонтируют уже в этом году.

- А в будущем году мы начнем и благоустройство площади напротив Дома книги, и там будет создана такая же общественная удобная, комфортная и привлекательная для людей общественная территория за счет внебюджетных средств, - сказал Челпанов.