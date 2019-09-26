РФ и КНР будут вместе бороться с вмешательством в дела своих стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу актуальную тему вмешательства во внутренние дела государств со стороны стран Запада. Собеседники согласились в необходимости совместных усилий по противодействию таким попыткам.

Ли Чжаньшу, который находится с визитом в Москве, заявил, что у Китая есть доказательства того, что происходящие в Гонконге массовые протесты инициированы странами Запада.

Напомним, что массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Протесты сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

Председатель Постоянного комитета подчеркнул, что Запад напрямую рассматривает Китай и Россию как стратегических конкурентов, усиливая вмешательство во внутренние дела этих стран.

- За последнее время на фоне интенсивных перемен в мире и в регионе Запад во главе с США усиливает давление, в частности, на Китай и Россию…, - заявил Чжаньшу. - Они подыскивают всякие удобные случаи для того, чтобы спровоцировать в нашей стране разного рода беспорядки.

Поэтому главной целью своего визита он назвал дискуссию с российскими коллегами о том, как можно через законодательное сотрудничество "добиться предотвращения попыток Запада устроить "цветные революции" и вмешательство в наши внутренние дела".

Председатель Госдумы согласился: "Вы абсолютно правильно оценили действия США как вмешательство в суверенные дела Китая в ситуации в Гонконге, разделяем ваше мнение и подход в этом вопросе".

Вячеслав Володин напомнил, что в Госдуме создана комиссия по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ в ходе прошедших выборов. Он привел в пример публикацию на сайте посольства США были опубликованы маршруты несанкционированных акций в Москве, назвав такой шаг недопустимым.

Российский спикер заявил о том, что необходимо "развернуть работу" в целях противодействия внешним вызовам. Володин подчеркнул, что в этой сфере большую роль играют вопросы законодательного обеспечения.

И задача парламентариев - объединиться и остановить "тех, кто зарвался". По его словам, необходимо "все-таки вновь вернуться к тем правилами, которые были выработаны".

- А это признание верховенства ООН, - уточнил глава нижней палаты парламента РФ, - нам необходимо вернуться к тому, что мы признаем приоритет международных соглашений... Все то, что выработало за последние десятилетия человечество, особенно в вопросах глобальной безопасности, нам нужно защищать.

Председатель Госдумы также предложил дать оценку решениям парламентариев США, которые в свое время одобрили ввод американских войск в Ирак.

- Сегодня этой страны практически не стало, там гуманитарная катастрофа, огромное количество погибших. Кто за это ответит? - отметил Володин.

Собеседники также обсудили двусторонние отношения. Вячеслав Володин призвал развивать межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем, чтобы использовать этот потенциал для увеличения взаимодействия двух стран. Это должно приблизить РФ и Китай к поставленной главами государств задаче по товарообороту - 200 миллиардов долларов к 2024 году.

По мнению Володина, важно также обсудить форматы сотрудничества в цифровой экономике, сфере научно-технических инноваций и космосе.

Глава нижней палаты подчеркнул, что "стержнем взаимодействия" законодателей двух стран "является созданная российско-китайская межпарламентская комиссия", в рамках которой обсуждается огромное количество тем.

Он предложил подумать и о новых форматах парламентского взаимодействия двух стран, чтобы эффективнее "выходить на конкретные решения - законодательные, сближение позиций".

Отметим, что визит Ли Чжаньшу проходит в год 70-летия дипломатических отношений двух стран.