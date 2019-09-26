Рогозин: Отложенный пуск "Протона" состоится в начале октября

Пуск ракеты "Протон", который было решено перенести с 30 сентября, состоится в первой половине октября. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, проблема, ставшая причиной переноса, была связана со взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой иностранных космических аппаратов, которые будут выведены в ходе предстоящего пуска.

Рогозин сообщил также, что специалисты рассматривали 18 октября как возможную дату запуска. Однако в связи с тем, что проблема уже решена, пуск можно будет провести раньше, пишет РИА Новости.

Отметим, что 30 сентября должен был состояться запуск ракеты с космодрома Байконур с европейским спутником связи Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1. Это пуск должен был стать рекордным по продолжительности выведения спутника - 15 часов 54 минуты. Однако старт был отложен, так как "потребовались доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком".