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Роксана Бабаян, певица, народная артистка Российской Федерации:

Ко всем законодательным инициативам, которые касаются темы обращения с животными, я отношусь крайне положительно.

Да, тема непростая, и работы в данной области еще непочатый край. Конечно, животные в цирках и зоопарках должны содержаться в строго определенных условиях. И в тех случаях, когда зверей вывозят куда-то на гастроли, условия содержания не должны ухудшаться. Это логично и понятно любому здравомыслящему человеку. Однако зачастую деньги и жажда наживы берут над людьми верх, а разумность и правильность отходят на второй план.

Раньше законодатели обходили стороной вопросы, связанные с отношением к животным, с их содержанием, дрессировкой и так далее. Наверное, они казались не столь серьезными и важными. Хорошо, что потихоньку стали обращать внимание на эту тему. В прошлом году был принят Закон "Об ответственном обращении с животными...". Существует и норма, предусматривающая наказание за издевательство над животными. Правда, не знаю, насколько часто она применяется.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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У каждого человека есть определенные права. Есть комплекс законов и иных нормативных актов, эти самые права охраняющих, за нарушение которых грозит уголовная или административная ответственность. На мой взгляд, и в отношении животных должно быть нечто подобное. Если наше общество наконец созрело до того, чтобы начать заботиться о братьях наших меньших, то нужно идти до конца, а не останавливаться, сделав первые робкие шаги. Можно обратить внимание на европейское законодательство по защите животных. Тамошние законы существуют и прекрасно работают уже много-много лет. Я не имею в виду, что нужно переписывать все досконально. Просто взять чей-то успешный опыт и перенести его, что называется, на нашу почву, внеся некоторые изменения в соответствии с нашим менталитетом, нашей историей и нашей российской действительностью. Это ведь гораздо проще, чем изобретать что-то с нуля.

Еще хотелось бы отметить, что любые законы, на мой взгляд, должны писать профессионалы. Человек должен разбираться в том, чем он занимается. Иначе может получиться конфуз, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Самолетом ведь не может управлять таксист. Так же и в разработке законов, связанных с обращением с животными, должны принимать участие люди, имеющие хоть какое-то отношение к данной теме. Только в таком случае все необходимые нюансы будут учтены и законы действительно будут работать. А не лежать мертвым грузом как бесполезные законодательные нормы.

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