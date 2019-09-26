Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Отметим, что эти изменения были инициированы МЧС России.

- Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Как сообщает ТАСС, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

Кроме того, согласно документу, руководители досуговых организаций будут обязаны информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Перед началом сеансов в кинозалах стала обязательной трансляция речевого сообщения либо демонстрация видеосюжетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.