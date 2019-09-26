Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук. С таким прогнозом выступили эксперты PwC в своем обзоре автомобильного рынка. Реализация сценария будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры, считают аналитики.

Замедлить рост продаж могут такие факторы как рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%, ухудшение макроэкономической ситуации и рост волатильности рубля, а также сокращение господдержки автопрома. Способствовать росту продаж будут отсутствие внешних шоков, повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года, а также введение нового инвестиционного режима, предусматривающего предоставление льгот и субсидий в обмен на инвестиции в локализацию производства (СПИК).

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).

При этом продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% до 178 тысяч (22,9% рынка). Рост был обеспечен продажами Lada (3%), в то время как модели УАЗ продемонстрировали обратную динамику (8% к результатам первых шести месяцев 2018 г.). Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом рынка, на который? приходится более 60% всех продаж новых легковых автомобилей? (465 тысяч). "В первом полугодии 2019 года продажи в данном сегменте сократились на 5%, тем самым повлияв и на общую динамику рынка новых легковых автомобилей. Причиной падения спроса могло стать удорожание автомобилей в сегменте почти на 10%", - отмечает Виктория Синичкина, директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России.

Незначительно выросла доля импорта, она составила около 17% против 16% в аналогичном периоде 2018 года. При этом сегмент традиционно показал рост выше общерыночного - 20% в рублевом выражении и около 4% в количественном. Стоимость импортных иномарок выросла лишь на 3% по сравнению с 2018 годом.

По базовому сценарию экспертов PwC количество продаж новых легковых автомобилей вырастет в 2020 году до 1,75 миллиона штук, в 2021-м - до 1,93 миллиона.

По результатам 2018 года в России было продано 2383 электромобиля (новых и подержанных). В общих продажах новых легковых автомобилей продажи электромобилей составили 0,14% по итогам года. На рынке при этом преобладают (более 94% проданных автомобилей) подержанные автомобили, продажи которых приходятся на Приморский и Хабаровский края, а также Иркутскую область. Большинство (40%) новых электромобилей продается в Москве и Московской области.

Согласно прогнозу PwC, совокупные продажи электромобилей в России будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, а в Москве - до 60% в период 2018-2025 гг., что эквивалентно росту продаж с 2,4 тысячи штук до 14,9 тысячи штук на всей территории России.