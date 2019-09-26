Сериал #Dетки поможет найти общий язык представителям разных поколений

У нас мало снимают детское и подростковое кино, почти не пытаются говорить с поколением "миллениалов" на их языке, забывая о том, как это важно. В сериале #Dетки - это главное, на что он заточен. Сегодня состоялась его московская премьера в кинотеатре "Пионер", где режиссер Вазген Каграманян, представляя фильм, сказал так: "Мы хотели поговорить с молодежью, сказать, что готовы к общению". И вот, уже 1 октября первая серия интернет-сериала #Dетки выходит в крупнейшем онлайн-кинотеатре Okko, вслед за ней - остальные (10 серий по 26 минут каждая), а ровно через неделю многосерийный фильм появится в социальной сети "ВКонтакте". Так что пройти мимо него и подросткам, и их родителям, будет сложно. То, что они увидят, не оставит их равнодушными.

История о школьниках старших классов - главные герои Кира и Дима, которые проводят все время в интернете. В Сети, по их разумению, можно все. Даже быть откровенными с чужими людьми - ведь никто ничего не узнает. Интернет и его обитатели понимают лучше, чем близкие, а на самом деле такие далекие - родители, старшие братья и сестры...

Старшая сестра Димы (подростка играет Глеб Калюжный) - психолог-блогер. В роли этой 28-летней девушки по имени Лина - Катерина Шпица. Ее героиня раздает советы людям. Например, пытается научить мать общаться с сыном, который все время зависает в гаджетах. Но при этом Лина не видит, что творится у нее под носом. Не может наладить отношения с собственной матерью. И не знает, что ее самый близкий человек и друг - родной брат - в беде. Попал под влияние странных людей из интернета.

Девочке Кире - 16 лет. И она влюблена в Диму. Именно она может понять его проблемы, но ее ранит его поведение. Дима с ней груб, отталкивает, хамит. Кире непросто: отец-инвалид, она вынуждена подрабатывать в Сети, потому что в компьютерном мире чувствует себя как рыба в воде. Технологии - это то, что она умеет. Кира продаёт в Даркнете услуги из серии "вскрыть Сеть", "взломать почту" и другие. Основная клиентура - её же ровесники.

Краски начинают сгущаться, когда в блог к психологу прорывается со своими звонками непонятный персонаж, изменивший голос. Он ставит под сомнение ее профессионализм и говорит загадками. В то же время Кире поступает заказ - взломать аккаунт Димы. Эти две девушки познакомятся при довольно странных обстоятельствах. Однако уже будет поздно - Дима совершит роковой поступок.

Авторы сериала #Dетки говорят о том, что они не показывают интернет-страшилки, а всего лишь фиксируют болевые точки реальности. Каждая серия - история одной из жертв тех людей, которые манипулируют нашими детьми в Сети. К тому же эти "специалисты" осознанно используют личную ситуацию очередного объекта и практически универсальную зависимость "деток" от Всемирной паутины, чтобы довести подростка до грани срыва. И подтолкнуть к трагедии. Авторы намеренно показывают реальные и узнаваемые проблемы тинейджеров. Насилие в семье, сложности с пониманием себя, давление со стороны родителей относительно выбора будущего, буллинг, несчастная любовь...

Такой сериал, как #Dетки, вряд ли мог бы появиться на федеральных каналах. Он представляет собой новую форму и производства, и продвижения контента. Совсем скоро будет понятно, как примет его целевая аудитория - и дети, и их родители. Но поскольку об этом с ними с экранов практически не разговаривают, да еще и так откровенно, и с помощью новых технологий, можно предположить, что интерес будет. И за этим интернет-сериалом потянутся и другие, с помощью которых можно будет наладить диалог поколений друг с другом.

"#Dетки - это первый отечественный сериал о новом поколении и о выстраивании диалога с нашими детьми. Он рассказывает о том, как важно видеть личность в подростках, о честности перед ними и перед самими собой. Очень непросто замечать и признавать свои ошибки и открыто говорить с нашими детьми, но очень важно это делать, поскольку тинейджеры принимают только искренность. Обо всех этих трудных моментах и рассказывает сериал, и именно поэтому он так важен для современной России", - говорит Софья Квашилава, директор по контенту Rambler Group, генеральный продюсер Okko Entertainment.