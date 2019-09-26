СК открыл дело по факту нападения на судно и похищение россиян в Камеруне

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нападения на морское судно "Мармалайта" и похищения российских граждан в Гвинейском заливе у берегов Камеруна, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации следствия, 15 августа неустановленные лица напали на судно "Мармалайта". Злоумышленники похитили восемь членов экипажа, в том числе троих граждан РФ, и увезли в неизвестном направлении. После выполнения требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили на территории Камеруна.

СК обвинил преступников по двум статьям УК РФ - "пиратство" и "похищение человека".

Отмечается, что в настоящее время следователи принимают "предусмотренные международными нормами и российским законодательством меры для установления обстоятельств этих преступлений и привлечения виновных к ответственности".