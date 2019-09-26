Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии

Шведские социальные службы проведут опрос родителей активистки Греты Тунберг. Чиновников обеспокоило состояние 16-летней школьницы во время ее выступления по экологической теме на Генассамблее ООН, сообщает портал Daily Dot.

Специалисты обратили внимание на то, что она едва сдерживала эмоции на высокой трибуне, а на лице время от времени появлялся тик. Возможно, это объяснялось волнением в связи с встречей со столь серьезной аудиторией. Тем не менее, врачи усмотрели в поведении ребенка большое перенапряжение психики. Кроме того, Грета ясно заявила "о разрушенном детстве".

В социальных сетях развернулась бурная дискуссия вокруг шведского вундеркинда. Некоторые блогеры считают, что родителей Греты Тунберг необходимо привлечь к ответственности за жестокое обращение с ребенком. Они позволяют глобалистам наподобие Джорджа Сороса манипулировать ребенком, продвигая идеи экологической катастрофы.

Другие пользователи придерживаются мнения, что Тунберг стала символом активного молодого поколения, которое заботится о своем будущем и экологической безопасности планеты.